Corse : six rivières récompensées pour leur qualité de l’eau

Attribué selon cinq critères d’évaluation, cette appellation "permet de signaler des territoires dynamiques, qui se mobilisent pour leurs rivières, l’environnement et le cadre de vie des habitant", affirme Laurent Roy, le directeur général de l’agence de l’eau qui précise que l’obtention de cette distinction écologique est une démarche volontaire et toute structure gestionnaire peut en faire la demande auprès de l’agence de l’eau. "Un comité interne à l’agence de l’eau, composé d’experts des milieux aquatiques ainsi que de spécialistes des données sur l’eau, décide de l’attribution de la distinction. Le comité examine cinq critères d’évaluation de la bonne qualité écologique des eaux dont certains sont fixés par la réglementation européenne comme la diversité biologique de la rivière et le niveau de pollution par les substances organiques ou chimiques. Les données sur les prélèvements d’eau par rapport au débit de la rivière, l’absence de dégradations physiques (digues, berges, seuils …) et la présence d’une gouvernance claire et efficace, garante de la pérennité du bon état de la rivière complètent le diagnostic de l’agence de l’eau."



Attribuée pour 3 ans, la distinction écologique est reconduite pour une durée identique mais peut être retirée en cas de déclassement de l’état écologique de la rivière. 37 gestionnaires de rivières profitent déjà de cette reconnaissance qui constitue un facteur d’attractivité et un atout pour les territoires. Leurs efforts pour restaurer ou maintenir des cours d’eau en bon état sont ainsi valorisés auprès des citoyens.



Quels cours d'eau en Corse ?

Les rivières lauréates en Corse sont le Valdu Malu, de sa source à la confluence avec la Gravona, géré par la communauté d’agglomération du pays Ajaccien, la Gravona amont, (depuis la source de Gravona jusqu’au pont de Carbuccia), le ruisseau de Forcio (de sa source à la confluence), le Prunelli amont (de sa source au barrage de Tolla), le ruisseau de Penta (de sa source à la confluence) et l’Ese (de sa source au barrage de Tolla), gérés par la communauté de communes Celavu-Prunelli.