Corse : risque sismique "négligeable mais non nul"

A la résidence du Soleil, encore sous le coup de l'émotion une locataire témoigne à son tour « Je regardais la télévision quand j'ai entendu un bruit inhabituelm. Et là, j'ai vu les meubles bouger. Ma voisine de dessous m'a dit que le lit de sa fille avait lui aussi bougé »

Rapidement, les gens sont sortis dans la rue, certains pensaient à un canular, d'autres s'affolaient.

Rapidement, la nouvelle se propageait. A Calenzana, Aregno, L'Ile-Rousse, Monticello, la même secousse était ressentie.

Et puis, sur des sites à caractère sociaux, les infos s'échangeaient. A une vingtaine de kilomètres de Ponte-Leccia, lieu dit « Accendi Pipa », entre Barchetta et Ponte Novu, la secousse a également été enregistrée mais à ce moment-là impossible de situer l 'épicentre de ce séisme de faible magnitude. Mais de toute évidence il semblait bien que c'était a microrégion de Balagne qui aavait été la plus touchée.

En revanche, de l'autre côté de la mer, plus précisément à Nice, pas la moindre trace de ce tremblement de terre n'avait été perçue.

Difficile d'évaluer la magnitude de cette secousse de faible intensité.

En revanche, la station sismologique installée au lycée Pascal-Paoli à Corte, qui a déjà eu l'occasion d'enregistrer les derniers séismes d'Haïti et de Fukushima au Japon, devrait nous livrer aujourd'hui des renseignement plus précis.

A 22h30, certains, traumatisés par les images vues à la télévision lors de tremblements de terre, hésitaient encore à rentrer chez eux.

Les mêmes scènes se sont produites en Corse-du-Sud et tout au long de la côte Ouest de l'Ile. Et les mêmes angoisses se sont manifestées auprès des services de secours submergés d'appels.

Quelques minutes plus tard l'information était officielle.Frédérique Camilleri, directrice du cabinet du préfet de Corse confirmait la secousse devant les caméras de la télévision, mais affirmait qu'il n'y avait pas lieu de s'affoler : on ne redoutait pas de réplique.

Un séisme de magnitude 5,2 a eu lieu jeudi vers 21h30 au large de la Corse. L'épicentre du tremblement de terre a été localisé à 95 km à l'ouest d'Ajaccio. Il a été ressenti sur toute la côte Ouest de la Corse mais plus particulièrement à Calvi et à Ajaccio et parfois même un peu plus à l'intérieur des terres. Le tremblement de terre n'a pas fait de blessé et il n'y a pas eu de dégât. Ce n'est pas la première fois que la Corse est affectée par des secousses sismiques.Non, ce n'est pas un canular, jeudi 7 juillet à 21h29 très précises une secousse sismique a été ressentie sur l'ensemble du territoire de Balagne et au-delà« Je venais de sortir de table lorsque j'ai entendu un bruit sourd et tout s'est mis à trembler. Dans un premier temps j'ai pensé à un camion, mais rapidement j'ai compris que c'était un tremblement de terre . Le bruit sourd a duré une vingtaine de secondes» témoigne un habitant du lotissement Ogliastru à Calvi.Même son de cloche d'un habitant de la pointe Saint-François à Calvi : « J'ai tout de suite pensé à un tremblement de terre car j'ai connu ça il y a une cinquantaine d'années à Calvi. A l'époque, le phénomène avait été le même, à la différence que ça avait duré une bonne minute ».