Corse : le temps d’U Ringraziamentu et de la Solennité de Marie

- Plusieurs démarches en fait ?

- Il y a une démarche physique et une démarche pénitentielle. Avant que la pandémie ne vienne changer le rite, on plaçait en début de cérémonie une vasque d’eau bénite pour que le fidèle vienne demander pardon. Aujourd’hui, on s’inclinera devant la croix de Jésus. Il y a donc une démarche physique. On va vers la croix. La messe suit.





- Une cérémonie bien ancrée sur notre île ?

- Oui, beaucoup plus que sur le continent en tout cas, où on trouve quand même quelques actions de grâce le 31. Ici, en Corse, certains ne viennent à l’église que ce jour-là. C’est une cérémonie beaucoup plus personnelle, même si on y vient en famille, que la messe de Noël par exemple. Le ringraziamentu est dans notre culture. On y célèbre la dernière messe de l’année, on clôture un cycle.





- Si le lendemain, le 1er janvier, on se souhaite une bonne année, on n’oublie un peu la Vierge Marie…

- Effectivement, le 1er janvier, soit 8 jours après la Nativité, est aussi appelé « solennité de Sainte Marie, mère de Dieu ». Depuis l’instauration de la journée mondiale de la paix, en 1968, par le pape Paul VI, le 1er janvier, jour de la fête de Marie, Mère de Dieu, l’Église a intensifié l’intercession puissante de la Vierge, Reine de la paix, pour implorer la paix dans le monde et dans chacune de nos familles. Marie nous invite à adorer son fils. On contemple Marie qui est l’exemple de la vie chrétienne par excellence. En ce début d’année on lui demande d’être fidèle à Dieu, de l’apprendre à l’aimer encore plus. Une fête, là, plus pratiquée sur le continent qu’en Corse.

- Cette cérémonie consistera en une messe d’action de grâce, de remerciements.Ce sera comme une relecture de ce qui s’est passé dans l’année, les moments de joie, les instants de peine, le bilan de l’année de la paroisse avec le nombre de baptêmes, de mariages, de décès célébrés. L’occasion aussi de se projeter sur l’année nouvelle, sur les travaux que l’on va entreprendre puisque 2023 c’est le début d’un nouveau cycle. C’est le moment de confier au Seigneur l’avenir, de mettre sous le regard de Dieu ce qu’on va faire. L’occasion pour le curé de donner ses prérogatives pastorales. On a vécu en 2022 avec le Seigneur, on formule de le renouveler en 2023.