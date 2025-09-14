Corse : le Gérontopôle explore de nouvelles solutions d’habitat pour les seniors

En Corse, 30 % de la population a aujourd’hui plus de 60 ans. D’ici 2030, cette proportion devrait grimper à 34 %, plaçant l’île parmi les territoires les plus vieillissants de France. Pour répondre à ce défi démographique, le Gérontopôle, structure associative créée l’année dernière par la Collectivité de Corse, travaille à la mise en réseau des acteurs pouvant apporter des solutions aux personnes âgées sur le territoire, avec une idée principale : celle de permettre aux seniors de rester le plus longtemps possible chez eux, dans un logement adapté et sécurisé. Si la majorité des personnes âgées peuvent vivre à domicile jusqu’à 80 ou 85 ans, leur habitation doit néanmoins être adaptée à leur état de santé.





Mais en Corse, beaucoup de logements, notamment dans les villages, ne sont pas adaptés pour des personnes âgées. “Ça peut être des escaliers avec des marches qui ne sont pas régulières, ou bien des baignoires. L’idée, c’est de montrer qu’il est possible de réaliser de petits travaux qui permettent d’améliorer le quotidien. Par exemple, il faut éviter les baignoires, parce que lever la jambe représente un gros risque de chute, et privilégier les douches avec un siège dans lequel la personne peut s’asseoir. Ce sont de petites choses sur lesquelles on essaie de travailler”, explique Jean-Michel Miniconi, directeur général de la structure Gérontopôle.





Pour cela, la structure travaille à la diffusion d’un guide pratique destiné à sensibiliser les familles. Ce document rassemble “quelques éléments pour rappeler l’importance d’aménager son logement, les difficultés les plus fréquentes en vieillissant, des solutions pièce par pièce, mais aussi les aides disponibles en termes d’accompagnement et de financement”. “L’idée, c’était de synthétiser toutes ces informations dans un document.” Ce travail d’information s’appuie aussi sur les compétences d’ergothérapeutes, capables de réaliser des diagnostics à domicile. “Ils vont vérifier si les sols sont glissants, si l’éclairage est suffisant, s’il y a des obstacles ou des tapis à éviter, voire si certains meubles doivent être repensés, comme un plan de travail trop haut dans la cuisine.”





L’objectif du Gérontopôle n’est pas d’intervenir directement auprès des personnes âgées, mais d’impulser des dynamiques locales autour du bien-vieillir. “Notre rôle est d’encourager les acteurs du territoire à monter des projets, à se coordonner, et à faire connaître les solutions qui existent déjà”, poursuit le directeur. L’adaptation des logements constitue ainsi un premier levier d’action face au vieillissement accéléré de la population corse. “C’est à partir de 80 ans que les premiers signes de dépendance apparaissent, avec souvent des difficultés à vivre dans des logements mal adaptés. On veut aider les gens à anticiper, à se poser les bonnes questions avant qu’une perte d’autonomie survienne”, détaille Marie-Pierre Pancrazi, présidente du Gérontopôle.





Des alternatives à l’EHPAD pour mieux vieillir sur le territoire





Au-delà de l’aménagement des logements existants, le Gérontopôle souhaite favoriser l’émergence d’alternatives à l’EHPAD, jugé souvent inadapté aux réalités économiques et aux attentes des seniors en Corse. “Le modèle EHPAD est aujourd’hui en difficulté. Il est très onéreux, peu accessible pour une grande partie de la population âgée sur l’île, et surtout, beaucoup de personnes souhaitent rester chez elles, et ne pas forcément partir dans un établissement”, constate Jean-Michel Miniconi. C’est dans cette optique que la structure a organisé un premier colloque consacré à l’habitat senior. L’objectif : mettre en lumière des solutions plus accessibles, comme l’habitat partagé, l’habitat inclusif, ou encore les résidences intergénérationnelles. “On a voulu montrer les autres formes d'habitats qui existent sur le continent pour que les communes puissent s’inspirer de ce qu’il se fait ailleurs afin de le mettre en place dans leur territoire.”



Le Gérontopôle ambitionne aussi de créer un “lab habitat” destiné à expérimenter ces nouvelles formes de logement, en particulier dans les zones rurales. “Dans les villages, on est confrontés à un double problème : des habitations mal adaptées, et un éloignement des pôles de santé”, estime Jean-Michel Miniconi. “Si demain on crée des logements regroupés dans lesquels les professionnels peuvent intervenir plus facilement, on répond à un vrai besoin, et ça peut aussi favoriser l'implantation des personnels de santé dans les territoires ruraux.” Enfin, la structure veut encourager la création de lieux de vie adaptés à certaines pathologies, comme la maladie d’Alzheimer. “Il existe des modèles de petites habitations où chaque résident dispose de son espace et de sa chambre, mais avec des espaces communs et des animations adaptées pour stimuler l’activité mentale. Cela permet de soulager les aidants, tout en offrant un cadre de vie plus serein pour les malades.”

