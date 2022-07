Corse : la minute pratique pour bien trier avec l'INC et Citeo

"Faut-il nettoyer les emballages avant de les jeter dans le bac à tri ? Comment faire pour bien trier même quand on est en vacances ? Est-ce que tous les papiers peuvent être triés ? "

Au quotidien, nous avons souvent des questions sur le tri de nos emballages et papiers.



Pour informer et aider le grand public à bien trier, nous vous proposons avec le concours de l’Institut national de la consommation (INC) et de Citeo une série de 6 modules d’environ une minute intitulée « La minute pratique pour bien trier », où des experts répondent aux questions les plus fréquentes sur le tri des emballages et des papiers* ainsi qu'un message de sensibilisation de 30 secondes sur l’appli « Guide du tri » de Citeo qui donne toutes les consignes de tri et les points de collecte dans votre commune.