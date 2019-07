Corse : la capture, le transport et la détention de concombres de mer interdits

Que dit cet arrêté ?La pêche, quel que soit son mode de capture, le transbordement, le débarquement, le transport, la transformation, la vente, le stockage, de toutes espèces d'holothuries (concombre de mer) sont interdits sur l'ensemble des eaux territoriales du littoral de la Corse.Mais par dérogation à ce premier article, les opérations de pêche d'holothuries à des fins scientifiques ou expérimentales, quel que soit son mode de capture, sont soumises à une autorisation de pêche délivrée par la direction interrégionale de la mer Méditerrénée.A retenir aussi que les pêcheurs professionnels sont autorisés à pêcher et à transporter des holothuries à des fins d'appâts, à raison de 5 kg d'holothiries entiers et vivants par mois et par navire. Ces prélèvements devront être enregistrés sur les fiches de pêche.A souligner encore que les pêcheurs de loisir sont autorisés à pêcher et à transporter des holothuries à des fins d'appâts, à raison de 4 holothuries entiers et vivants par jour et par navire.Enfin, il y a lieu de préciser qu'à l'intérieur du périmètre des aires marines protégées , la pêche professionnelle et de loisir à des fins d'appâts et les opérations de pêche à des fins scientifiques ou expérimentales, peuvent être soumises à réglementations, autorisations ou déclarations spécifiques.Et ces dispositions courent pour une durée de 5 ans depuis le mois de Juin 2019.Pourquoi ?Parce que le concombre de mer contribue à l'amélioration de la qualité des eaux en ingérant les déchets organiques. Il constitue aussi la nourriture de nombreux poissons.