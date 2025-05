Corse : l'État renforce la protection des balbuzards-pêcheurs sur la façade occidentale

En Corse, la saison de reproduction du balbuzard-pêcheur (Pandion Haliaetus) est un moment crucial pour la survie de l’espèce. Inscrit sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), ce grand rapace pêcheur bénéficie d’un statut d’espèce protégée. Pour garantir sa quiétude, la préfecture maritime de la Méditerranée a publié un nouvel arrêté le 29 avril 2025, interdisant toute navigation, mouillage, plongée et stationnement de navires aux abords de treize sites de nidification sur la façade occidentale de l'île.

Ces restrictions sont en vigueur du 1er mai au 31 juillet. Elles concernent notamment la réserve naturelle de Scandola et le littoral compris entre Calvi et Cargèse, deux zones du site Natura 2000 particulièrement sensibles. « La diminution du succès de reproduction observée depuis 2012 rend ces mesures indispensables », souligne la Direction de la mer et du littoral de Corse (DMLC).

Une opération de sensibilisation en mer

Le 2 mai dernier, une vaste opération de contrôles en mer a été menée pour informer et sensibiliser les usagers du littoral. Trois navires ont été mobilisés par la DMLC, en collaboration avec la Gendarmerie maritime d’Ajaccio et la brigade nautique de Bastia. Une douzaine de professionnels du transport maritime, une trentaine de plaisanciers, un club de plongée et plusieurs loueurs de bateaux à Porto ont ainsi été contactés.

« Ces échanges ont permis de rappeler les zones couvertes par l’arrêté préfectoral et les risques encourus en cas d’infraction », indique un agent de la DMLC. En effet, des sanctions sont prévues : toute infraction constatée peut donner lieu à une verbalisation et à des poursuites devant le tribunal maritime.

Une espèce emblématique à préserver

Depuis plusieurs années, la population de balbuzards-pêcheurs reste fragile en Corse, où l’espèce a recolonisé les falaises littorales dans les années 1980 après avoir disparu du continent français. Aujourd’hui, une vingtaine de couples sont recensés, principalement sur la côte ouest. Leur nidification nécessite calme et discrétion, d’où l’importance d’une régulation stricte des activités nautiques en période sensible.

« Ces opérations illustrent la détermination de l’État à assurer la protection de cette espèce emblématique du littoral corse », insiste la préfecture maritime.

D’autres contrôles sont programmés tout au long de la période estivale afin d’assurer le respect des zones protégées et contribuer à la pérennité de cette espèce précieuse pour l’écosystème insulaire.