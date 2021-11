Corse : hausse annoncée du prix de la baguette et des viennoiseries

Une baguette simple à 1,05€ ou une tradition à 1,20€. Ce sont les prix que vous pourrez bientôt retrouver chez vos artisans-boulangers sur l’île. Si les tarifs augmentent ce n’est pas au bon vouloir de votre commerçant de proximité mais bien parce que le prix de la matière première, en l’occurrence la farine de blé, a subi une hausse de 35% en 2021.



En effet, cette année la météo a été capricieuse en Europe et le dérèglement climatique a fragilisé les récoltes, ce qui a entraîné la raréfaction de la farine. « En 2013, le pain avait déjà connu une augmentation remarquée mais cette année c’est pire », précise Marc Ventura, président du syndicat de la boulangerie-pâtisserie région Corse. De 180 à 190 euros la tonne la farine de blé est passée à 247 euros voir 300 euros. La farine représente d’ailleurs 25% du prix de la baguette.



Une augmentation plus générale



Si le pain est un aliment faisant partie du quotidien des Français, cette augmentation pourra être constatée également sur tous les autres produits à base de farine. Les croissants, les pâtisseries, connaîtront, eux aussi, une hausse de leurs tarifs d’autant plus qu’ils contiennent du beurre. En un mois le kilogramme de cette matière première laitière est passé de 5€ à 6,80€ soit une nouvelle augmentation de 30%. Les fruits secs, utilisé dans les pâtisseries, connaissent également une pénurie ce qui a entraîné une explosion de leurs prix !



Autre impact sur le coût des produits de boulangerie, le transport et la hausse du prix du carburant. « En Corse, sur chaque sac de farine il faut compter 1,50€ de frais supplémentaires uniquement pour le gasoil », explique Marc Ventura. Les factures d’électricité ont elle aussi augmenté ce qui a des effets sur le coût du produit final. « Ce mois-ci dans ma boulangerie j’ai 290€ d’électricité en plus, pourtant la consommation n’a pas augmenté. Forcément, cela va se répercuter sur le consommateur parce qu’on ne peut pas supporter tous les surcoûts », poursuit le boulanger.