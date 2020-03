Corse-du-Sud : les passagers maritimes ne sont plus les bienvenus

- Les déplacements de personnels des forces armées indispensables aux missions en cours du ministère des Armées ;

- Les déplacements pour motif impérieux de santé,

- Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance de personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants

- Les déplacements professionnels insusceptibles d'être différés, au cas par cas, uniquement sur autorisation préfectorale.



"Afin de prévenir la propagation du Covid-19, le transport des passagers par voie maritime est strictement limité jusqu'au 31 mars au départ et à l'arrivée des ports de Corse-du-Sud " précise l'arrêté préfectoral .Parce que le département de Corse-du-Sud est le département "le plus affecté de métropole en termes de prévalence" et parce qu'il représente une "menace particulière pour le système de santé insulaire".Mais aussi par ce que le caractère insulaire de la Corse-du-Sud "nécessite de prendre des mesures plus restrictives" que celles mises en place par le ministre de la Santé au plan national dans l'arrêté du 15 mars relatif au transport maritime de passagers.Dès lors ainsi que le précise l'arrêté et afin de prévenir le propagation du virus Covid-19, le transport de passagers par voie maritime commerciale est strictement limité jusqu'au 31 mais 2020, au départ ou à l'arrivée des ports de Corse-du-Sud, aux déplacements pour les motifs suivants, "dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et à condition d'éviter tout regroupement de personnes "- Les déplacements de personnels des forces de sécurité intérieure ou des services de secours ou de santé indispensables aux missions essentielles de protection de la population ;Et ça commence le 20 Mars 2020 !