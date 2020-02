Corse-du-Sud : les dépôts de candidatures pour les élections municipales ouvrent le 10 février

Les candidatures aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 doivent être déclarées en préfecture.Le dépôt des candidatures se fera à la préfecture de la Corse-du-Sud, salle Fred Scamaroni, pour l'ensemble des communes du département.Les candidatures seront reçues :- 1er tour : du lundi 10 février au jeudi 27 février 2020 inclus, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 et le jeudi 27 février jusqu'à 18 heures ;- second tour : le lundi 16 de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 et le mardi 17 mars jusqu'à 18 heuresLes liens utiles aux candidats sont disponibles sur le site internet de la préfecture ( www.corse-du-sud.gouv.fr/ Politiques publiques > Elections et élus > Elections) pour :- vérifier en ligne leur situation électorale et obtenir leur attestation d'inscription sur une liste électorale par le biais de la télé-procédure ;- accéder en ligne au guide du candidat et aux imprimés cerfa de déclaration de candidatures et leurs annexes ;- prendre rendez-vous en ligne pour le dépôt de déclarations de candidature.