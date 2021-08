Corse-du-Sud : le pass sanitaire étendu aux snacks et camions aménagés

En dépit de mesures de freinage et des moyen déjà déployés, la situation en Corse-du-Sud est toujours critique selon la préfecture qui ce 19 aout a décidé de prolonger les dispositions sanitaires en vigueur depuis le 5 août et jusqu’au 2 septembre inclus.

Pour lutter contre l'épidémie les services de l'Etat ont aussi annoncé l'extension du pass sanitaire dans certains lieux de restauration.





Comme les bars et restaurants les snacks et points de vente installés dans des camions aménagés sont désormais soumis à l’obligation de contrôle du pass sanitaire et devront dorénavant fermer au maximum à 1 heures du matin : "les activités de vente à emporter et de livraison restent possibles au-delà de cet horaire." - précise la préfecture qui indique que "les « points chauds », boulangeries, pâtisseries… disposant de mobilier permettant la consommation sur place sont soumis à l’obligation de contrôle du pass sanitaire."