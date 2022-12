Corse-du-Sud : avant la Saint-Sylvestre, les gendarmes distribuent les éthylotests

La fin d’année est synonyme de célébration et l es moments festifs sont souvent alcoolisés. À l’approche de la Saint-Sylvestre, la préfecture a aisé organisé une action de préventio n aux risques de l'alcool au volant auprès de la population. Ce vendredi 30 décembre les gendarmes ont distribué des éthylotests dans la région ajaccienne. « Il s’agit d’une intervention classique à la veille du 31 décembre, a expliqué Danyl Afsoud , sous-préfet et directeur de cabinet du Préfet de Corse . Cette action vise à sensibiliser les automobilistes sur le risque routier au moment de festivités. Pour que ces fêtes demeurent des fêtes , il faut que chacun adopte un comportement vigilant et respectueux. C elui qui condui t , c’est celui qui ne boit pas. »



1300 éthylotests ont été distribués

La préfecture rappelle que trente-sept personnes ont perdu la vie sur les routes cette année dont un tiers sous l’influence d’alcool ou de stupéfiant . « Le premier risque auquel on s’expose lorsqu’on prend le volant c’est la mort, la sienne, mais aussi celle des autres, de ses passagers ou celle des autres usagers de la route ». rappelle Danyl Afsoud.



Dès demain, l’ensemble des services de sécurité de l’État seront présents sur toutes les routes de l’île afin de prévenir tout danger.



Pour rappel, si on dépasse 0,25mg et jusqu’à 0,39mg par litre d’alcool, il s’agit d’une contravention de 139€ assorti d’un retrait de six points. Il n’y aura pas dans ce cas-là de suspension de permis, mais la personne arrêtée ne pourra pas pour autant reprendre le volant, elle devra se faire reconduire par une personne qui n’a pas bu. En revanche à partir de 0,40mg d’alcool, il y a retrait immédiat du permis de conduire jusqu’à six mois en préfecture et dans le cas de récidive aller jusqu’à 45 000 € d’ amende et trois ans d’emprisonnement. Les services de sécurité tendent à rappeler que la fête n’est pas interdite, mais qu’elle doit respecter la vie.