Corse du Sud : 254 pieds et 350 branches de cannabis saisis par les gendarmes

Les gendarmes de la Corse du Sud ont a mis la main sur deux véritables « usines » à cannabis.

Le 7 septembre dernier les gendarmes de Sartene ont découvert 211 pieds de cannabis sur le secteur de Bocca Albitrina.



Ce mardi 24 ce sont 43 plants et 350 branches de cannabis en cours de séchages qui ont été saisis à Propriano et même si cela est illégal un plant de cannabis, qui fleuri plusieurs fois par an, peut rapporter 1.000 euros chaque année sur le marché de la drogue.



Les investigations se poursuivent dans ces deux dossiers.



« Tous les jours - on lit dans le post publié sur leur page Facebook - la gendarmerie de Corse s'engage dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. ».