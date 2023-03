Corse-du-Sud : 250 sans-abris accueillis dans les centres d'hébergement d'urgence en 2022

C'est un coordinateur indispensable du secteur social. Le service intégré d’accueil et d’orientation de Corse-du-Sud (SIAO 2A) fait le lien entre le dispositif d’accueil, d’hébergement, d’insertion et d’accès au logement des personnes sans abri, risquant de l’être ou mal logées. Il coordonne également le 115, les équipes mobiles, les places « urgence », les nuitées hôtelières, veille à la continuité de la prise en charge et met en œuvre au bénéfice des usagers un véritable suivi des parcours. "On gère toutes les demandes d'hébergement/logement sur la Corse-du-Sud, précise David Hesbois Franceschi, responsable du SIAO2A depuis 2016. On essaie ensuite d'orienter les gens vers toutes les structures et opérateurs associatifs qui existent."



L'équipe de quatre personnes partage depuis un an des locaux flambant neuf avec une dizaine d'autres acteurs, au rez-de-chaussée du bâtiment de la FALEP 2A, rue Paul Colonna d'Istria. De 80 m² à 12, ils sont passés à près de 200 m². Une aubaine leur ayant permis de s'améliorer encore, notamment grâce à une salle de réunion permettant de réunir, chaque vendredi, une équipe pluridisciplinaire regroupant l'ensemble de la chaîne : du samu social jusqu'aux équipes mobiles de psychiatrie détachées de l'hôpital du Castelluccio. "Le SIAO s'est développé au fur et à mesure que les moyens se sont développés, décrit David Hesbois Franceschi. Plus on a de partenaires, plus nos moyens sont étendus, car ils sont aussi dépendants de ceux des acteurs. Ça progresse en termes de places et de qualité de prise en charge. Maintenant, on a des dispositifs qui nous permettent d'orienter les gens sur quelque chose de plus spécifique et adapté."