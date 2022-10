Corse : cinq nouveaux commissaires aux comptes

La compagnie régionale, il faut le savoir, assure une mission de soutien et de promotion des intérêts de la profession.

En relais de la compagnie nationale (CNCC), elle entretient des liens directs et réguliers avec les professionnels, les pouvoirs publics, les régulateurs et anime ainsi l’ensemble du réseau régional dans les domaines juridiques, politique et économique.





Elle fédère plus de 1000 commissaires aux comptes et 400 sociétés de commissariat aux comptes, inscrits sur la liste dressée par la Cour d’appel d'Aix-Bastia telle qu’elle ressort des décisions de la Commission régionale d’inscription. Indispensables à la certification des comptes des milliers de petites et moyennes entreprises et associations de la région, les commissaires aux comptes s’avèrent également de solides atouts pour rassurer les entrepreneurs [et leurs actionnaires.]