Corse : Une carte pour découvrir si votre commune est très exposée aux pesticides

Savez-vous s'il y a beaucoup de pesticides près de chez vous? Pour la première fois, une carte interactive, publiée ce mardi 28 juin, par l’association Solagro, permet de connaître l’intensité de l’usage des traitements phytosanitaires, commune par commune.Appelée Adonis, du nom d’une plante emblématique des champs de céréales et de plus en plus rare à cause des herbicides, cette carte colore chaque commune en vert, jaune, orange et rouge selon son indice de fréquence de traitements phytosanitaires (IFT) qui correspond, comme le rappelle Solagro sur son site, "au nombre de doses de produits phytosanitaires appliquées par hectare pendant une campagne culturale". A chaque valeur d’IFT, son code couleur. Si votre commune se trouve dans une zone verte ou jaune, cela veut globalement dire que les risques de contamination, par des pesticides, des nappes phréatiques, des populations ou de la faune sont limités. Et, si elle se trouve dans le rouge ou l’orange, cela veut dire que le nombre de traitements est élevé."Il ressort clairement, de cette première carte, la présence de territoires très protégés par rapport à l’usage des pesticides",ne zone rouge représente normalement une agriculture particulièrement intensive, notamment dans les régions dite spécialisée (ndlr : c’est-à-dire où on pratique la monoculture ou une faible diversité de cultures). A l’inverse, la part du bio contribue à faire baisser l’usage des pesticides et colore la carte de vert.