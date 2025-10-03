Corse Net Infos lance « Stonde di Vita », une nouvelle série vidéo en immersion avec des personnalités locales

À partir de ce mercredi 1er octobre, Corse Net Infos propose à ses lecteurs et abonnés un nouveau rendez-vous vidéo : Stonde di Vita. Cette nouvelle rubrique hebdomadaire, diffusée exclusivement sur nos réseaux sociaux, met en lumière des parcours et des histoires de vie à travers des reportages tournés en immersion. Chaque semaine, Livia Santana suit une personnalité sur le terrain, dans son environnement, pendant une journée ou à l’occasion d’un moment particulier de sa vie. Le but de cette série est de proposer un autre regard sur celles et ceux qui font l’actualité de l’île, en les filmant au plus près de leur quotidien.





Stonde di Vita est un format court, d’une durée de deux à trois minutes, pensé spécifiquement pour les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. Les vidéos sont tournées en format vertical, pour s’adapter aux usages mobiles, et cherchent à capter des instants de vie. Loin d’une interview classique, Stonde di Vita est plutôt une immersion, où l’on suit la personne dans ce qu’elle fait, ce qu’elle vit, et ce qui la motive. Ce nouveau rendez-vous mettra en avant une grande diversité de profils : des figures connues, mais aussi des personnalités moins visibles, venues de toute la Corse. Il pourra s’agir d’un commerçant, d’un artisan, d’un scientifique ou encore d’un habitant engagé dans sa commune. Mais tous ont en commun de porter un regard particulier sur la Corse et d’y exercer leur métier ou leur passion.



En suivant leur quotidien, Stonde di Vita cherche à mieux comprendre non seulement ce que ces personnes font, mais aussi qui elles sont. Pour le premier épisode, diffusé ce mercredi, nous avons choisi de suivre le cardinal François Bustillo. De Casamaccioli, où il a présidé la Santa dans le Niolu, jusqu’à Azilone, en Corse-du-Sud, à l’occasion de la fête de la Nativité de la Vierge Marie, la caméra l’a accompagné dans deux moments forts de sa mission de cardinal. Un témoignage en immersion, entre foi, tradition et lien avec les communautés locales. Ce premier reportage est à découvrir dès maintenant sur les réseaux sociaux de Corse Net Infos. Un nouvel épisode sera publié chaque semaine.

