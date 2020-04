Corse : La Super Lune Rose en images

En cette période de confinement où l’on se tourne plus facilement vers la nature, la population apprécie les quelques spectacles offerts par le ciel. Il en a été ainsi la semaine dernière avec le passage spectaculaire au-dessus de nos têtes de la station orbitale internationale ISS.

Il en sera, peut-être, aussi de même dans quelques jours avec le passage de la comète Atlas qui pourrait bien briller dans le ciel du printemps.

Pour en revenir à notre lune « rose », elle n’avait en fait d’exceptionnel que sa brillance : 30% de plus qu’une lune ordinaire. Sa taille n’augmentant que de 3%.



Mais alors pourquoi l’a-t-on surnommée lune Rose ?

Elle tient tout simplement son nom, non pas de sa couleur, mais de sa périodicité. Cette pleine lune d’avril était appelée par nos anciens « la pleine lune des cerisiers », car elle correspond à la période de floraison de l’arbre fruitier. Hier soir l’astre lunaire est ainsi apparu tout d’abord rougeâtre au lever puis orange, orange pâle et jaune, voire presque blanche à son zénith. Chaque année, durant trois mois, la lune est au périgée de son orbite, autrement dit au plus près de la Terre, à une distance d’environ 356 000 kilomètres contre 410 000 quand elle est à son apogée, durant trois mois aussi. A son périgée, on parle de super lune, c’était déjà le cas en mars, à son apogée, on parle de micro lune.