Corse : L'opération solidaire "Boîtes de Noël" cherche des dons pour les plus démunis

Accessoire Chaud : Écharpe, bonnet, foulard, gants, chaussettes ou chaussons (neufs ou en bon état). Produit d'Hygiène/Beauté Neuf : Crème, gel douche, eau de toilette, dentifrice, savon. Petit Mot/Dessin : Pour réchauffer les cœurs. Loisir : Jeu de cartes, livres, magazines, mots fléchés, etc. Gourmandise : Gâteaux secs, bonbons, chocolats, café, thé, biscuits (pas de produits frais ni périssables). Petite Surprise de Noël : En lien avec l'esprit festif du sud.

Offrir un peu de douceur aux personnes dans le besoin en préparant une boîte de Noël avec à l'intérieur quelque chose de chaud, quelque chose de bon, un produit d'hygiène ou encore un petit mot. Cette initiative, qui s'était répandue sur Facebook fin 2020, revient cette année encore en Corse, à travers l'opération "Les boîtes solidaires 2023". Portée par les associations "La boîte au grand cœur 2A" et "La boîte au grand cœur 2B, l'idée est simple: glisser 5 objets dans une boîte à chaussures et l'offrir à une personne dans le besoin.Le principe est simple : chaque boîte standard à chaussures doit contenir six articles symbolisant l'esprit de Noël, avec une petite surprise personnelle.En Haute-Corse, la collecte se termine le 17 décembre. Les points de collecte restent ouverts jusqu'au 16 décembre 2023. Les boîtes seront rassemblées au Centre social "U Liamu Gravunincu" à Peri, avant d'être distribuées le 18 décembre dans divers foyers et structures.Les organisateursi ndiquent que lesommunes, institutions, écoles, commerçants, et enseignes qui le souhaitent peuvent devenir partenaires officiels de cette belle démarche solidaire quiPour toute information ou partenariat, contactez laboiteaugrandcoeur2a.corsedusud@yahoo.com