Corse GSM-SFR : la suite au Conseil des prud'hommes

Une quinzaine d'employés de la société Corse GSM était regroupée ce mercredi matin devant le conseil des prud'hommes à Bastia pour protester contre le non renouvellement de contrat de l'opérateur SFR. Les salariés de la société mobile corse demandaient à SFR de reconnaitre son statut de co-employeur lors d'une l'audience de conciliation qui se tenait ce 21 octobre.



Jusqu'au 31 décembre 2020 (date de la fin du contrat), l'opérateur mobile continuera à surveiller les ventes, évaluer les salariés et contrôlera tous les mois jusqu'à leur tenue. "On considère qu'à partir du moment où on a toutes ses prérogatives vis à vis de SFR il est de fait un co-employeur", soulignait Anthony Paoloni directeur commercial dans la compagnie depuis 14 ans.



Aujourd'hui les salariés de Corse GSM ont bon espoir de gagner leur bras de fer, à l'image de leur avocate Me Francesca Seatelli qui s'appuiera sur un précédent pour tenter de préserver les 34 emplois de la société.

Mais "sans surprise, aucune conciliation n'a été trouvée entre les deux parties", indiquait l'avocate à la sortie de l'audience.



En février 2020, le géant de la téléphonie annonçait qu'il ne renouvellerait pas pour une 27ème année, son contrat avec Corse GSM. ​La société possède13 boutiques SFR sur toute l'île pour un chiffre d'affaires de près de 15 millions d'euros et 80 salariés.



Pour éviter un drame économique à l'échelle insulaire, Louis Antonini, directeur de Corse GSM a créé en juillet dernier le premier opérateur mobile 100% corse. Il compte désormais 5 000 abonnés. Une belle réussite qui était inattendue, comme le précise son dirigeant : "on prévoyait entre juillet et décembre 2 000 abonnés, finalement c'est 5 000 en à peine trois mois."