Corse - Destination confiance : L’Agence du Tourisme adapte sa stratégie promotionnelle à la crise

Lancée le 9 juin dernier, sa campagne promotionnelle mise sur une visibilité accrue de la Corse : des spots télévisés sur les chaines nationales (FR2 et FR3), une montée en puissance auprès de la presse spécialisée et des accueils médias, et une présence accrue sur le digital, concentrée sur l’ensemble des sites à forte audience sur le marché national. Les réseaux sociaux de la destination font également l’objet d’une visibilité importante à travers différentes actions de communication. « Par ailleurs », ajoute Nanette Maupertuis, « l’ATC a déployé en direction de la cible professionnelle une action de communication sans précédent étalée de juillet 2020 à avril 2021 à raison d’une prise de parole d’une semaine sur le média de référence Tourmag, mixant publi-rédactionnels sur les thématiques tourisme de loisirs/tourisme d’affaires et mise en marché de près de 60 offres commerciales proposées par les réceptifs insulaires ».Cette campagne qualifiée de « multicanale », précise le service promotion de l’ATC, s’adresse, à la fois, au grand public et aux professionnels. Elle accompagne la stratégie éditoriale mise en œuvre sur le site portail destination www.visit-corsica.com Le marché français est ciblé en priorité puisque selon un récent sondage : 87% des Français vont voyager à l’intérieur du territoire national (Source : enquête Entreprise du voyage). Enfin, un dispositif d’accueil d’influenceurs est au programme.Le marché européen n’est pas mis de côte pour autant. « Il faut savoir que, depuis la réouverture des frontières, le 15 juin, l’ATC relance aussi sa politique de promotion auprès des marchés étrangers, notamment l’Italie, l’Allemagne, la Belgique et la Suisse, par le biais des réseaux sociaux et des campagnes d’influenceurs » détaille Nanette Maupertuis. Atout France est présent aux côtés de l’ATC au sein du groupe de travail « Marchés et benchmarking » qui réunit socioprofessionnels, compagnies de transport, offices de tourisme et Chambres de commerce insulaires pour assurer la veille stratégique de marchés qui ont été fortement impactés par la crise COVID-19.