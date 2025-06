Corse : 51 décès liés à la chaleur durant l’été 2024

En Corse, la chaleur estivale de l'année dernière a laissé des traces. Dans son bulletin publié en mars 2025, Santé publique France dresse un état des lieux précis : 51 décès enregistrés sur l’île au cours de l’été 2024 sont attribuables aux températures élevées enregistrées sur l’île au cours de la saison estivale. Plus de la moitié des victimes avaient 75 ans ou plus.

En Haute-Corse, un épisode de forte chaleur, bien que bref, a été observé entre le 2 et le 5 août. Il est à l’origine de neuf décès supplémentaires, selon les mêmes critères. L’analyse repose sur des modèles statistiques croisant la mortalité toutes causes confondues avec les données de température. S’il ne s’agit pas de causes individuelles confirmées, ces estimations permettent d’évaluer l’effet global de la chaleur sur la population.



Les services de soins ont également été sollicités. Au total, 248 passages aux urgences ont été enregistrés sur l’île pour des symptômes liés à la chaleur (hyperthermie, déshydratation, hyponatrémie). Dans plus de la moitié des cas, ces situations ont nécessité une hospitalisation, principalement chez des personnes âgées. Huit actes SOS Médecins ont aussi été comptabilisés sur la période de surveillance.



L’été 2024 figure parmi les plus chauds depuis 1900, selon Météo-France, avec une température moyenne supérieure de 0,7 °C aux normales saisonnières. Pour autant, les journées officiellement classées en canicule ont été peu nombreuses sur l’île. Un constat qui confirme une tendance relevée depuis plusieurs années : les effets sanitaires de la chaleur se manifestent même en dehors des épisodes extrêmes.



Depuis 2017, Santé publique France estime à 232 le nombre total de décès liés à la chaleur en Corse sur les différentes périodes estivales. Seul un quart d’entre eux sont survenus lors de canicules au sens météorologique du terme. Une donnée qui rappelle que la vigilance doit rester constante dès les premières hausses durables des températures, notamment en direction des publics les plus fragiles.