Corse : 2 cancers du poumon déjà détectés grâce au programme Acapulco

En Corse, les cancers du poumon représentent 36% des cancers affectant une femme et 9% des cancers touchant un homme : des taux qui se situent nettement en deçà de la moyenne nationale.Chaque année, on détecte 230 nouveaux patients sur l’île atteints de ce cancer lié, dans 40% des cas, au tabagisme. C'est la raison pour laquelle la Corse a été choisie en décembre 2021 pour expérimenter, avec beaucoup d’avance sur les autres régions, le protocole Acapulco (Ndlr ; pourgir contre lencermonaire enrse), qui permet de détecter en amont, les cancers du poumon chez les patients fumeurs grâce à la réalisation d’un scanner préventif par an. Ce programme est une véritable réussite puisque depuis décembre , un peu plus de 160 personnes y ont été incluses et une quarantaine de médecins y participent. « Nous avons fait une soixantaine de scanners, détecté deux cancers et 4 images sont revenus suspectes », explique Franck Le Duff, médecin, directeur du Centre de coordination corse de dépistage des cancers (CRCDC Corse), à l’initiative de ce projet.Les deux patients atteints d’un cancer (une femme et un homme), présentaient des nodules de quelques millimètres, leur prise en charge précoce était donc appropriée. « L’idée est d’anticiper pour éviter qu’ils n’arrivent avec des cancers cliniques en crachant du sang ou en ayant des douleurs thoraciques », poursuit le médecin qui tient à souligner que « chaque année 250 Corses décèdent d’un cancer du poumon ».Dans le cadre de ce programme, les recrutements de patients et de médecins volontaires se poursuivent. « On attend 600 nouveaux volontaires », continue Franck Le Duff. Pour en faire partie, il faut s’adresser à son médecin traitant et être fumeur de deux paquets de cigarettes par jour au minimum depuis 15 ans ou bien d’un paquet depuis 30 ans. Les personnes retenues pour participer à ce protocole devront effectuer un scanner par an durant trois ans, dans n’importe quel centre de radiologie de l’île. Un sevrage tabagique sera aussi proposé.