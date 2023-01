Corse : alerte rouge pour les élevages caprins

« En soi, cette mesure part d’une très bonne idée, car on a constaté qu’il y avait de l’abus au niveau des aides », reprend Joseph Colombani. « Comme l’Europe offre une aide à la surface, des gens ont déclaré une très grande exploitation avec très peu d’animaux, ce qui est amoral, mais tout à fait légal. Donc il fallait corriger cela. Mais appliquer un taux de chargement qui ne prend pas en compte la nature du terrain et son rendement, ça pénalise grandement la filière caprine. » Présents sur des larges espaces où l’on retrouve peu de ressources, les éleveurs de chèvres n’entreront donc plus dans les clous pour bénéficier des aides à partir de cette année.





Concrètement, d’après une simulation réalisée par la FDSEA, sur 120 éleveurs caprins de Haute-Corse, seul un élevage sera en mesure de maintenir son niveau d’aide actuel, « les 119 autres sont perdants et certains avec une conséquence fatale ». Car d’après le président du syndicat, « sans ces aides, c’est la mort ». « Soit l’éleveur accepte de toucher moins d’aides, et ne parvient plus à se maintenir à flot, soit il décide d’augmenter son cheptel pour atteindre le ratio demandé. Mais sur un terrain sans ressource, il faut alors compenser avec un apport de nourriture extérieur. Et au prix actuel des aliments, ça s’annonce très compliqué. »





Face à ce problème, qu’ont déjà fait remonter plusieurs autres zones de France - comme celle des Cévennes - l’heure est à la mobilisation. Alors que l’aide en question doit être perçue en octobre 2023, Joseph Colombani affirme le besoin de se manifester, au niveau local et national. « Ce n’est pas qu’en Corse qu’on demande à revoir la copie. Donc il faut alerter le gouvernement. On le voit bien avec les médecins en ce moment, c’est en faisant du bruit qu’on fait bouger les choses. »