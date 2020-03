Coronavirus : un premier décès à Ajaccio

MV le Lundi 9 Mars 2020 à 12:34

Le coronavirus continue à se propager et la Corse enregistre un premier décès. Il s'agit d'un patient de 89 ans Covid-19 qui était en réanimation à l'hôpital de la Miséricorde d'Ajaccio et qui est décédé dans la nuit de dimanche au lundi 9 mars.

L'homme avait été hospitalisé pour plusieurs pathologies, la cause de sa mort n'a pas encore été identifiée et l'ARS ne confirme pas officiellement que son décès a été causé par le Covid-19.

Plus d'informations à venir.

