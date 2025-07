« Nous sommes à un point de rupture » : le Syndicat des Hospitaliers de Haute-Corse alerte sur une situation critique à l’hôpital de Bastia

Ils alertent sur une « dégradation des conditions de travail des soignants et des conditions de prise en charge des patients au sein du centre hospitalier de Bastia ». Dans un long communiqué envoyé à la presse ce jeudi matin, 140 professionnels de santé issus de l’ensemble du Groupement hospitalier de territoire et rassemblés au sein du Syndicat des Hospitaliers de Haute-Corse (SH2B) dénoncent une situation qui a atteint « un point critique, pouvant mettre en péril la continuité et la sécurité des soins en Haute-Corse », malgré de « multiples mises en garde, adressées à la direction de l’établissement et à l’Agence Régionale de Santé ».



« Le centre hospitalier de Bastia est confronté à une fragilité structurelle majeure, liée à une pénurie chronique de praticiens stables. L’activité repose sur un nombre réduit de professionnels, soumis à une charge de travail excessive dans une organisation éclatée sur quatre sites. Le nombre de médecins urgentistes est insuffisant pour assurer une prise en charge optimale. Certaines nuits, la couverture médicale n’est pas garantie. Le manque de lits d’hospitalisation entraîne une saturation persistante des urgences, devenues un lieu de stationnement prolongé pour les patients », tance ainsi le bureau de ce syndicat fondé en juin dernier.



Dans la même ligne, il pointe également des spécialités médicales « en grande souffrance » à l’instar de la réanimation qui « ne répond plus aux normes nationales » selon un audit publié en 2024, des urgences en « sous-effectif récurrent de praticiens avec un mode dégradé du service depuis plus d’un an », ou de l’obstétrique où « jusqu’à 25 astreintes (sont) assurées par des intérimaires chaque mois ». Selon le SH2B, les consultations publiques sont de surcroit assurées dans des locaux marqués par une « vétusté généralisée » avec des « équipements obsolètes », tandis que « certains services sont toujours dépourvus de climatisation, exposant patients et professionnels à des risques majeurs, dans un contexte de canicules récurrentes ». Par ailleurs, les professionnels de santé pointent aussi des situations dégradées à Calvi et Corte, où un manque criant de personnels se fait aussi sentir.



« Ces carences nuisent directement à la qualité des soins et à la confiance des patients, de plus en plus nombreux à se tourner vers le continent pour se faire soigner », constatent-ils en regrettant que l’avenir du Groupement hospitalier soit laissé dans le « flou ». « Alors que le projet de nouvel hôpital devait être un moteur de cohésion territoriale, nous exprimons de vives inquiétudes », soulignent-ils ainsi en exprimant une « crainte largement partagée parmi les professionnels » de voir le projet du futur hôpital- dont la première pierre doit être posée en 2029 - progressivement abandonné « en l’absence de vision stratégique et de pilotage clair ». « Dans ces conditions, le projet de CHU, auquel le CHB pourrait légitimement prétendre, devient irréalisable. Il est illusoire de vouloir attirer des universitaires et former de futurs médecins dans un environnement aussi dégradé », fustigent-il en outre en déplorant que « le déficit financier croissant du CHB empêche toute projection concrète ».



À ce titre, alors que le SH2B martèle que « des investissements massifs » sont « indispensables sur le site actuel pour les 15 prochaines années pour permettre un fonctionnement optimal de la structure actuelle, adapté à la croissance constante de son activité », il pointe en parallèle que « malgré les réunions successives, aucune mesure concrète n’a été engagée, à l’exception du service des urgences, pour lequel des travaux d’extension de locaux sont annoncés pour une livraison en 2027… Travaux qui n’ont toujours pas débuté ». Un « silence institutionnel », qui, selon le syndicat, « alimente la démotivation générale des équipes et le départ massif des jeunes praticiens insulaires, pour la plupart formés à l’Université de Corse ». « Nous sommes à un point de rupture », avertit-il, « Si rien n’est fait, la qualité et la sécurité des soins continueront à se dégrader avec de lourdes conséquences pour toute la population de Haute-Corse ».



Indiquant avoir été reçu le 8 juillet par le directeur du centre hospitalier après de premières rencontres avec le président de l’Exécutif, la directrice générale de l’ARS et le maire de Bastia, rencontres lors desquelles il indique avoir « souligné la gravité de la crise interne », le bureau du syndicat annonce qu’une prochaine « rencontre est prévue avec le député de la 1ère circonscription de Haute-Corse, Miche Castellani » et appelle l’ensemble des autorités « à agir immédiatement pour redonner à notre hôpital public les moyens de remplir ses missions », ainsi que « la population de Haute-Corse à se mobiliser à nos côtés pour défendre une offre de soins digne, accessible et humaine sur notre territoire ».« Nous ne laisserons pas l’hôpital de Bastia glisser dans une spirale dangereuse. Il ne tient aujourd’hui que grâce au dévouement des professionnels en place. Mais les limites sont désormais franchies », pose-t-il encore.