Coronavirus : un million de cas dans le monde ce 2 avril

Au Portugal, l’état d’urgence, décrété le 18 mars est amené à durer plusieurs mois préviennent les autorités. On compte ce mercredi 1er avril, 8.251 cas et 187 morts.

Si en Italie, premier pays européen a avoir été frappé par l’épidémie de coronavirus, le nombre des nouvelles infections continue de ralentir, maintenant c’est l’Espagne qui déplore les pertes les plus lourdes avec 950 nouveaux morts, en 24 heures. Le pays de Sanchez redoute de voir submergées les unités de soins intensifs, qui travaillent déjà à la limite de leurs capacités.Le président américain Donald Trump a appelé le pays à se "mettre en mouvement". La Maison Blanche a présenté ses projections: le Covid-19 devrait faire entre 100 000 et 240 000 aux Etats Unis appelés à devenir, après l’Europe, le nouvel épicentre de la pandémie.Tedros Adhanom Ghebreyesus, secrétaire général de l’Organisation mondiale de la Santé, se dit "profondément préoccupé" par la "croissance quasi exponentielle" du nombre de cas dans le monde. "Nous devons être à l’unisson pour combattre ce virus inconnu et dangereux", a-t-il lancé. Mais malgré des mesures de confinement qui concernent près d’un habitant de la planète sur deux, les bilans sont de plus en plus lourds : plus de 13 000 morts en Italie, de 10003 en Espagne, plus de 5 000 aux États-Unis, et 4 000 en France où les mort en Ehpad ne sont pas encore comptabilisées.En Allemagne, où l'on pratique 200 000 tests par jour le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Le pays comptait ce mercredi 1er avril, 74.508 cas recensés pour 821 décès, un nombre relativement bas étant donné le nombre de cas déclarés. L'Allemagne prolonge son confinement jusqu'au 19 avril.Au Royaume-Uni, on recensait ce mercredi 1er avril 563 décès en 24h contre 381 décès la veille, soit 2352 morts au total, un nouveau record pour le pays. Le Pays compte désormais 29.474 cas confirmés. Boris Johnson a annoncé un confinement national pour au moins 3 semaines du Royaume-Uni.La Chine, de son côté, a déclaré mercredi 1er avril, 36 nouveaux cas importés et 7 décès portant le nombre de morts déclarés à 3.316.