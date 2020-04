Coronavirus : pensons aux sans-abri avec les "Uns visibles"

Ses missions ?« Venir en aide aux personnes sans-abri, aux sans domicile fixe, aux victimes d’exclusion et ce, en dehors de toute appartenance politique ou religieuse » explique Florence Vandendriessche-Rocca, créatrice de l’association avec l'addictologue Jean-Michel Tatin.«Nous sommes là aussi pour aider, conseiller leur famille désireuse de les soutenir, sensibiliser et accompagner des personnes souffrant d’addictions, mettre en œuvre les actions nécessaires en cas de situation d’urgence auprès des instances de santé, sociales, de justice et politiques, favoriser et soutenir des actions solidaires et citoyennes. Face au Covid-19, nous sommes mobilisés auprès des plus fragiles, privilégiant l'Accompagnement et l'Orientation, le relais vers notre réseau d'acteurs de lutte contre la précarité, des Contacts téléphoniques réguliers, des Interventions de terrain en urgence, l'aide aux personnes souffrant d'addictions »Et au cœur de cette crise, l’association a besoin de nous plus que jamais. Pour soutenir ses actions, il vous est possible d'adhérer en tant que sympathisant pour la modique somme de 5 Euros. Ces soutiens permettront à l’association de fonctionner et de continuer.Vous pouvez adhérer en toute sécurité sur le site partenaire « Hello Asso ».