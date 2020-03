Coronavirus : les MDPH s'adaptent, mais ne s'arrêtent pas

La rédaction le Jeudi 26 Mars 2020 à 09:34

Durant la crise liée au COVID-19, et dans un contexte particulièrement tendu, la Maison des Personnes Handicapées de la Collectivité de Corse s’adapte et optimise son organisa:on pour rester au plus près des usagers.





- Casa d’Aiacciu : 0495104090

- Casa di Bas2a : 0495300835

Concernant les situa:ons urgentes, notamment lors d’un retour à domicile non programmé ou pour les situa:ons sans solu:on, vous pouvez nous contacter au numéro vert suivant :

0801 900 020 (tous les jours de 8h à 18h, sauf les samedis et dimanches de 9h à 13h).

Notre site internet est également opéra:onnel à l’adresse suivante : hQps://www.mdph.corsica. Il vous permeQra de télécharger des imprimés vierges et transmeQre vos demandes, cer:ficats médicaux et autres jus:fica:fs par voie dématérialisée.

Vous pouvez également u:liser les adresses électroniques corsedusud@mdph.corsica et casadibas:a@mdph.corsica pour les territoires respec:fs du Pumonte et du Cismonte, afin d’échanger rapidement avec nos services.

L’encadrement de la MDPH reste également disponible pour les ins:tu:ons et usagers pour lesquels les mesures précitées n’auraient pas permis d’apporter une réponse à vos interroga:ons. Vous trouverez ci-dessous leurs coordonnées : - Jean-François LEONI : Directeur MDPH – Directeur du site de Bas:a jean-francois.leoni@mdph.corsica - Catherine MOZZICONACCI : Directrice-Adjointe MDPH – Directrice du site d’Aiacciucatherine.mozziconacci@mdph.corsica

Malgré ceQe période difficile, les services restent mobilisés pour assurer le traitement de vos demandes et la transmission des différentes no:fica:ons d’aQribu:on à l’ensemble des organismes payeurs. Ceci afin d’assurer le versement de vos presta:ons par les CAF, MSA et Collec:vité de Corse.

Un accompagnement médico-administra:f sera également mis en place en tant que de besoin afin d’aider les plus fragiles d’entre nous à mieux appréhender cet épisode difficile.

