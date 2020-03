Coronavirus : le nouveau conseil municipal d'Ajaccio pourra t-il être installé ?

On sait que la loi prescrit l’installation du Conseil municipal dans les 8 jours qui suivent l’élection. C’est pourquoi, depuis quelques jours, la Ville d'Ajaccio où Laurent Marcangeli a été réélu au premier tour, tente de l’organiser dans les meilleures conditions sanitaires possibles.

Le maire considèrerait néanmoins qu’il n’est pas raisonnable de le réunir, en raison de la crise majeure qu’Ajaccio et la Corse traversent.





C’est donc en conscience et en responsabilité, et en accord avec l’opposition, qu’il a demandé aux élus municipaux ne pas se déplacer ce samedi 21 mars à 10 heures. L’objectif, in fine, est de ne pas obtenir de quorum et de reporter le Conseil municipal « dans les 5 jours » selon la loi.

La Ville pourrait ainsi organiser un Conseil municipal très restreint et limiter les risques de contagion du Covid19.

Une bonne initiative.