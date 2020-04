Coronavirus : le musée de Bastia ne s’expose plus !

«Le musée a fermé ses portes aux visiteurs quelques jours avant l'annonce du confinement » explique Sylvain Gregori, directeur du musée de Bastia, «Nous n'avons donc plus aucune activité en termes de fréquentation et de recettes depuis lors. Le personnel du musée est confiné mais nous avons mis en place le télétravail pour une partie des tâches quotidiennes comme le suivi des prêts d'œuvres ou encore la préparation du catalogue. Personnellement je passe 2 à 4 demi-journées par semaine au musée pour avoir accès à certains documents et traiter des dossiers. Je traite les affaires courantes comme on dit : courrier à la signature du maire, engagement de devis, factures, etc… Je vérifie aussi le bon fonctionnement des appareils de climatisation assurant la conservation des collections. En fait tout ce qui est non accessibles par le net ».





Projets toujours en cours

Mais les projets initiés voilà plusieurs mois sont toujours en cours, qu’on se rassure.

« Si une partie de notre activité administrative est ralentie, très peu de projets sont à l'arrêt mis à part ceux qui nécessitent l'intervention ou la validation de tiers qui ont cessé leur travail du fait de la pandémie. A ce jour nous devons maintenir l'exposition et son catalogue mais nous sommes soumis aux futures évolutions de la crise sanitaire ».





Quid de la nouvelle exposition temporaire ?

«La préparation de la nouvelle exposition qui doit être inaugurée avant l’été, et son catalogue, se poursuivent dans les délais impartis» explique Sylvain Gregori.

« Pour l'instant, aucune institution prêteuse, ni en France continentale, ni à l'étranger ne nous a indiqué des difficultés matérielles liées aux prêts d'œuvres. De même les prestataires assurant l'impression et la livraison du catalogue et l'exécution de scénographie ne nous ont pas fait part d’impossibilités liées à la situation sanitaire. Cela dit, c'est la situation aujourd'hui. Elle est bien évidemment susceptible d'évoluer dans les jours ou les semaines qui viennent. Et ce manque de visibilité nous oblige à nous adapter ».





Les bandits à l’honneur !

«Banditi ! Brigandage et banditisme, Corse-Italie 1600-1940 ». Ce sera le nom de cette exposition qui durera jusqu’à la fin de cette année 2020.

«Il s'agira de revisiter ces deux phénomènes qui sont liés à l'aune de l'histoire, de l'anthropologie et des beaux-arts, sous une approche comparative, en revenant notamment sur les mythes et les stéréotypes qui perdurent encore de nos jours comme celui du bandit d'honneur ».