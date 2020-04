Coronavirus : le bilan grimpe à 7 560 morts en France

MV le Samedi 4 Avril 2020 à 20:32

Selon le bilan quotidien livré ce samedi soir 4 avril par Jérôme Salomon, le coronavirus a tué plus de 7 560 personnes en France depuis le début de l'épidémie. Ce sont 1 053 décès de plus en 24 heures dont 441 dans les hôpitaux et le reste dans les Ehpad.



Des chiffres encourageants selon le directeur général de la Santé, qui intègre désormais les chiffres de décès dans les Ehpad, bien que ces données restent pour l'heure lacunaires.

A aujourd’hui en France, 28 143 personnes sont hospitalisées, contre 27 432 la veille. Soit711 personnes supplémentaires admises au cours des dernières 24 heures. Et plus de 6838 personnes se trouvent en réanimation. Soit 502 nouveaux cas nécessitant une admission ces dernières heures, contre 641 la veille.

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales