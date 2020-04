Coronavirus : la pandémie a eu raison de la saison de Handball

« Au BHB, tous les entraînements ont été stoppés dès le 9 mars » souligne René Mattei président du Bastia HandBall qui regroupe plus 100 licenciés. «Les décisions, tout à fait justifiées, de la Fédération et de la Ligue corse sont pénalisantes. Sur le plan sportif d'abord car en cette période de la saison nous avons de très nombreux matchs : phases finales des championnats, coupes de Corse et de la Ligue, par exemple. Nos jeunes de la catégorie moins de 13 ans masculins étaient en bonne position pour le titre en Championnat Excellence et pour une place en Finale de la Coupe de Corse. Nos féminines de moins de 16 ans pouvaient aussi prétendre à une place sur le podium en Championnat de Corse. Enfin nos moins de 18 garçons étaient en lutte pour place en finale de la Coupe de Corse. Saison aussi délicate sur le plan administratif et financier car le printemps correspond à la période des dossiers de demande de subvention et de la recherche de sponsors. Enfin on aura aussi un manque à gagner avec l'annulation de toutes nos opérations habituelles notamment nos soirées festives ».





Malgré cela, le club en soutien au personnel de santé, a fait un don aux infirmières de l'hôpital de Bastia. Le club qui n’en demeure pas moins plein de projets pour la prochaine saison.

« Le but sera déjà de redémarrer en récupérant tous nos licenciés et en en cherchant de nouveaux. Nous prévoyons par ailleurs de renforcer le staff technique avec la recherche d'au moins 2 entraîneurs et la création de Services Civiques pour développer le Handball et le club en particulier ».





Au niveau de la Ligue Corse, qui compte plus de 1 200 licenciés et présidée par Renaud Baldacci, on a, bien sûr, respecté les consignes en cette crise sanitaire avec l’arrêt pur et simple de toutes les compétitions départementales et régionales.

« Nous nous sommes alignés sur la décision préfectorale, dans le souci de préserver la santé de tous, à compter du 9 Mars » souligne Johan Borelli, président de la commission d’organisation des compétitions. «Au vu de la situation qui s’était dégradée et avec la mise en place du confinement, il nous a paru nécessaire d’apporter une réponse aux clubs quant à la suite de la saison et en tâchant de ne léser aucun club au niveau des accessions et des relégations. Aussi avons-nous organisé de nombreuses visio conférences avec les instances fédérales. Et des ses réunions a découlé logiquement l’arrêt pur et simple de toutes les compétitions départementales, régionales et nationales. Les classements ont donc été arrêtés à la dernière journée de compétition jouée. Tous les clubs nationaux corses sont maintenus à leur niveau de jeu pour la saison prochaine, soit 7 équipes »





L’après confinement ?

«L’arrêt de toutes les compétitions ne doit pas être synonyme d’arrêt du handball » précise J.Borelli. «Si la situation le permet, nous envisageons des rencontres amicales, des tournois, des matchs de gala, notamment au niveau des plus jeunes. Avec le Conseil d’Administration nous travaillons d’ores et déjà sur notre prochaine saison sportive et sur des scénarios de sortie de crise ».