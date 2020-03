Coronavirus : la liste des établissements scolaires fermés à Ajaccio

L’Agence régionale de santé (ARS) de Corse ayant établi, ce dimanche 8 mars, l’existence d’une chaîne de transmission du Coronavirus à Ajaccio (cluster), il est décidé de fermer à compter de demain, lundi 9 mars 2020, et jusqu’au dimanche 22 mars inclus, les écoles, collèges et lycées, publics et privés, de la ville d’Ajaccio.



Sont concernés par cette mesure tous les élèves scolarisés à Ajaccio. Les élèves résidant à Ajaccio et scolarisés dans un établissement en dehors de la ville ne doivent pas non plus se rendre en classe.



Les enseignants des établissements scolaires d’Ajaccio seront mobilisés par leur directeur ou chef d’établissement pour assurer la continuité des apprentissages de leurs élèves. Les écoles et établissements leur resteront accessibles.



Les enseignants qui résident à Ajaccio et travaillent dans des établissements extérieurs à la ville ne sont pas concernés. Ils doivent rejoindre leur école ou établissement.





Ecole Bonafedi Ecole cours Général Leclerc Ecole Boddicione Ecoles Santarelli Ecoles de Mezzavia Ecoles de Pietralba Ecole Simone Veil Ecole Andrea Fazi Ecoles Salines 6 Ecoles des Cannes Ecole de Casteluccio Ecole Forcioli Conti Ecoles Jardins de l'Empereur Ecoles du Loretto Ecole Parc Berthault Ecoles Résidence des Iles Ecoles Saint Jean Ecole Sœur Alphonse Ecoles Sampiero Ecole Saint Joseph Ecole de l'Assomption Liste des collèges et lycées publics et privés fermés Collège Fesch Collège Laetitia Bonaparte Collège Arthur Giovoni Collège du Stilettu Collège Saint Paul Lycée Fesch Lycée Laetitia Bonaparte Lycée professionnel du Finosello Lycée professionnel Jules Antonini Lycée Saint Paul EREA Liste des écoles maternelles et primaires publiques et privées ferméesListe des collèges et lycées publics et privés fermés

Belote contrée à Porto-Vecchio : Jean-Robert Delhome et Antoine Milanini remportent le concours du QG

Coronavirus : L'Université de Corse suspend ses cours à compter du 9 mars

