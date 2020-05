Coronavirus : la CAB distribue gratuitement 60 000 masques

Le masque qui est, ou va être, distribué satisfait aux normes AFNOR. Il est 100% polyester de type « Bec de Canard », alternatif et anti projection. Il est lavable vingt fois en machine (à 60°, durée 30 minutes) avec une lessive ordinaire et doit être séché à l’aide d’un sèche-cheveux ou d’un sèche linge. Ce masque commandé sur le continent offre un confort et une simplicité d’utilisation. Le tissu est souple et doux, adaptable à plusieurs morphologies et les lanières nouées derrière la tête au-dessus des oreilles.





«L’ampleur de l’opération lancée ce mercredi, à savoir la mise sous enveloppes personnalisées des 60 000 masques et leur acheminement vers les boîtes aux lettres des destinataires, nécessite que son déroulement soit étalé sur au moins deux semaines » explique François Tatti, le président de la CAB. Il est d’ores et déjà prévu que 25 000 masques soient distribués par les communes à partir du lundi 11 mai et le restant selon un calendrier qui leur est propre. Il suffira de consulter les sites internet et réseaux sociaux de chaque commune membre de la CAB. Pour mener à bien l’opération, la CAB et les communes membres se sont mobilisées et bénéficient de l’engagement de volontaires de la Réserve civique.





Ainsi la mise sous enveloppes est assurée par des agents de la CAB dans le cadre du volontariat et par des bénévoles de la Réserve civique, au total une bonne centaine de personnes. La CAB met à disposition le Cosec Pepito Feretti dans lequel sont positionnés les matériels et les fournitures : tables, chaises, enveloppes, masques, fiches technique d’utilisation, gants, gel hydro alcoolique. Les contraintes de la distanciation sociale et de la sécurité sanitaire des locaux sont bien entendus rigoureusement respectées (4m2). Ces masques seront ensuite distribués à la population. « Chaque commune choisira sa formule » souligne François Tatti. «Certains maires les distribueront personnellement, d’autres seront déposés dans les boites aux lettres ou par système de drive. L’important pour nous est de bien réussir cette sortie de confinement ». Coût de l’opération environ 65 000 €. 60 000 euros pour les masques, achetés 1 € pièce, auxquels il faut rajouter les frais de transport et de conditionnement.





CNI s’est rendu sur place, masque sur le nez, pour suivre l’opération en compagnie de François Tatti.