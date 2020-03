Coronavirus : l'accueil du public suspendu à la préfecture de Haute-Corse

C.-V. M le Mercredi 18 Mars 2020 à 10:04

Par mesure de sécurité sanitaire et pour respecter les consignes de limitation des rassemblements de personnes, l’accueil du public et les points d’accès numériques de la préfecture et des sous-préfectures, y compris les rendez-vous des ressortissants étrangers à la préfecture sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les usagers concernés par cette mesure se verront proposer un nouveau rendez-vous de façon prioritaire dès que la situation le permettra. Pour obtenir toutes les informations pratiques sur les démarches et procédures administratives, il est possible de consulter le Site internet des services de l’Etat en Haute-Corse : www.haute-corse.gouv.fr

La préfecture remercie les usagers de leur compréhension.

