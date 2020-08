Coronavirus et soutien aux soignants : l’initiative solidaire de Sylvie Lezier, photographe professionnelle à Lucciana

Photographe professionnelle basée sur Lucciana et consacrée Meilleur Ouvrier de France en 2018, Sylvie a décidé d’offrir un portrait de famille à tous les personnels en première ligne de la ville de Bastia : un moyen pour ces héros et leurs proches de conserver un souvenir heureux, et ce même s’ils venaient à être de nouveau séparés.





Et aussi une façon pour Sylvie de dire toute son admiration à ces femmes et ces hommes qui ont bravé le danger pour nous sauver. Un message qu’elle a choisi de relayer sur les réseaux sociaux et qui a été massivement partagé par la population insulaire.



Ce 5 septembre aura lieu dans son studio bastiais la 3ème journée de prises de vues à destination de ces personnels. Et devant le succès de cette initiative, l’artiste a décidé de proposer une nouvelle date le 7 octobre prochain.

Renseignements et conditions au 06 74 78 34 02 ou via Facebook