Coronavirus : énorme "trou d'air" pour les aéroports de Corse

Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus et le confinement, les aéroports de Corse tournent à très bas régime. Sur la période du 16 mars au 24 mai, l'aéroport de Bastia-Poretta a enregistré une perte de 249 805 passagers soit une baisse de 96% par rapport à ce qui était attendu. Cela représente aussi 313 201 sièges en moins soit une baisse 87% par rapport aux vols prévus pendant cette période. Il faut dire que les rotations pendant le confinement étaient strictement limitées.









Concernant l'aéroport de Calvi, celui-ci enregistre une perte de 62 432 sièges pendant la période du 16 mars au 24 mai soit 85% de moins et un déficit de 45 828 passagers soit -96% par rapport à l'an dernier. A partir du 2 juin jusqu'au 14 juin, deux vols hebdomadaires seront programmés pour Paris, ainsi qu'un vol par jour pour Marseille et un pour Nice du lundi au vendredi.



Dans le Sud, l'aéroport d'Ajaccio a connu une baisse de l’offre de plus de 370.000 sièges (-93%) et une diminution du trafic de près de 300.000 passagers (-97%). A Figari, c'est 160.000 sièges (-98%) qui ont été perdus, soit une baisse de trafic de près de 115.000 passagers (-98%).



Zoom sur la saison estivale



Pierre Vincentelli, directeur de l'aéroport de Bastia et Calvi, ainsi que son homologue du Sud Laurent Poggi, attendaient tous deux les décisions gouvernementales pour entamer une reprise progressive du trafic aérien.

Les deux dirigeants discutent également avec des compagnies low-cost comme Volotea ou Easyjet pour des liaisons estivales. Cependant les programmes de vols restent en attente de validités concrètes qui devraient se profiler à partir du 10 juin 2020.

Pierre Vincentelli espère également voir une après-saison se développer pour "pallier l'énorme manque à gagner". Le directeur de l'aéroport de Bastia estime d'ailleurs que sur l'année au global il devrait y avoir 50% du trafic en moins.

Des perspectives assez inquiétantes pour les aéroports de Corse qui cumulent à eux quelques 400 employés.