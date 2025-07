Zurich-Calvi : Edelweiss atterrit pour la première fois à Sainte-Catherine

Ce dimanche 6 juillet 2025 à 10h40, l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine a accueilli le tout premier vol direct Zurich-Calvi, opéré par la compagnie suisse Edelweiss. Un moment inaugural célébré dans une ambiance conviviale, en présence des partenaires institutionnels, d’élus et des acteurs du tourisme local.

À son arrivée, l’Airbus de 174 sièges a été accueilli sur le tarmac par une délégation officielle. Un ruban symbolique a été coupé pour marquer l’ouverture officielle de cette nouvelle liaison estivale entre la Balagne et Zurich, capitale économique de la Suisse alémanique.

À bord de l’appareil, les passagers – parmi lesquels Oliver Lenz, directeur du développement réseau d’Edelweiss – ont été chaleureusement reçus par les élus Antoine Rossi, François Acquaviva et Jean-Baptiste Ceccaldi, président de l’Office de Tourisme Calvi-Balagne.



Une ligne stratégique pour la saison d’été

La ligne Zurich-Calvi sera opérée chaque dimanche jusqu’au 21 septembre, avec un temps de vol de 1h20 et une capacité totale de plus de 4 000 sièges sur la saison. Elle vient compléter les dessertes suisses existantes depuis Genève, Bâle, ainsi que les vols charters au départ de Saint-Gall, Chaux-de-Fonds et Berne.

La Suisse s’impose désormais comme le premier marché international pour l’aéroport de Calvi, avec plus de 20 800 passagers en 2024, soit une progression de +53 % par rapport à l’année précédente.

Pour Patrick Heymann, Chief Commercial Officer d’Edelweiss « Edelweiss propose des vols Zurich-Figari depuis cinq ans. Cette destination rencontre un grand succès. Avec Zurich-Calvi, nous étendons notre offre et offrons à nos clients de nouvelles possibilités pour découvrir la Corse. »

Même enthousiasme du côté d’Oliver Lenz :« Nous avons travaillé près de trois ans pour concrétiser cette ligne. Calvi devient notre deuxième destination en Corse après Figari. C’est un plaisir d’être ici aujourd’hui. Cette liaison permettra de connecter le nord de l’île à la Suisse et d’offrir plus de flexibilité à nos clients, notamment ceux qui souhaitent combiner plusieurs régions. »



Un nouvel élan pour le tourisme balanin

L’arrivée d’Edelweiss est perçue comme un signal fort pour le développement touristique de la Balagne. Pierre Negretti, président de la délégation Balagne de la CCI de Corse, se réjouit : « L’arrivée d’une compagnie de loisirs haut de gamme comme Edelweiss ouvre des perspectives nouvelles pour notre territoire. Elle facilite aussi les déplacements des Balanins vers la Suisse. Cette route reflète la qualité de notre destination et la nécessité de renforcer notre coopération avec l’ATC et Edelweiss pour pérenniser cette liaison. »

Même tonalité du côté de l’Agence du Tourisme de la Corse. Sa présidente, Angèle Bastiani, insiste sur la dimension stratégique de cette ouverture :n« Cette liaison Zurich-Calvi n’est pas qu’un simple vol : elle reflète notre volonté de diversification touristique, notre attachement au marché suisse, respectueux et à fort pouvoir d’achat. Elle s’inscrit pleinement dans notre stratégie de désaisonnalisation, dans le respect des équilibres du territoire. »