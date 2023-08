Tourisme : En Corse, la fréquentation des aéroports baisse de 5% en juillet par rapport à 2022

Transport ✈️ | Statistiques passagers des Aéroports de #Corse à fin juillet 2023 et comparatif avec 2022 et 2019 pic.twitter.com/rR67AlHagA

Après un mois de juillet morose pour les socio-professionnels du tourisme corse, l’heure est aux premiers bilans. Dans ce droit fil, ce mardi, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse a publié les statistiques passagers des quatre aéroports de l’île à fin juillet, en comparant ces chiffres avec ceux de 2022 et 2019. L’occasion de voir si la baisse de la fréquentation tant pointée du doigt se vérifie.Et le premier constat qui ressort est que le secteur aérien a connu une baisse de passagers de -5% en juillet par rapport à 2022, avec 714 492 passagers qui ont foulé les tarmacs de l’île contre 748 354 en 2022. Un nombre toutefois supérieur à celui de 2019, année où 670 022 passagers étaient passés par les aéroports corses sur le mois de juillet.Dans le détail l’aéroport de Calvi- Sainte Catherine semble le moins impacté avec une diminution de seulement 2777 passagers en juillet par rapport à l’année passée (soit une baisse de -3,5%). En outre, une hausse de 22% est observée par rapport à juillet 2019.L’aéroport de Bastia-Poretta enregistre pour sa part une baisse -4%, mais est le seul à connaître une baisse -6% de sa fréquentation par rapport à juillet 2019.De son côté Ajaccio accuse une diminution de -5% du nombre de passagers par rapport à juillet 2022, alors qu’est observée une hausse de +4% depuis 2019.Enfin Figari, connait une baisse de -6% par rapport à l’année passée, mais enregistre la plus forte progression sur le mois de juillet par rapport à 2019 avec +25%.