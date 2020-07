Coronavirus en Corse. 1 cas supplémentaire recensé ce 16 juillet

Depuis quelques jours, les signes de reprise de l’épidémie de coronavirus s’accumulent en France. C’est n'est pas le cas en Corse encore relativement épargnée par cette "deuxième vague".



Si dans son point de situation d'hier, mercredi 15 juillet, l'ARS avait signalé 17 cas recensés sur l'ile entre le 1er et le 14 juillet, ce jeudi un seul cas supplémentaire est enregistré en Haute-Corse.



Dans son bulletin du jour, qui est redevenu un rendez-vous quotidien, l'ARS donne ce 16 juillet le nombre de contaminations recensées sur l'ile dans les dernières 24 heures.

Sur 345 test réalisés depuis hier dans les hôpitaux et les laboratoires de la région, on compte 1 cas positif.



Parmi les "anciens cas" 12 patients sont toujours hospitalisés : 11 à Ajaccio et un en soins intensifs à Bastia mais l'ARS précise que ces hospitalisations sont anciennes.



Le cluster de Porto Vecchio

Concernant le cluster familial apparu ce week-end à Porto-Vecchio. 5 personnes de la même famille ont été testées positives et isolées. L’enquête a permis d’identifier 30 personnes contacts qui avaient été placées également en isolement et testées. Les tests des personnes contacts réalisés à ce jour sont négatifs.





L'importance des gestes barrière

L'ARS souligne l'importance de l'application scrupuleuse de tous les gestes barrière qui est plus que jamais recommandée. Le port du masque est fortement conseillé dans tous les endroits où la distanciation physique n’est pas possible. "En vous protégeant, vous protégez aussi les plus fragiles (personnes âgées, personnes atteintes d’une maladie chroniques…)."



Enfin, l’ARS de Corse rappelle, qu’au moindre symptôme, même bénin, il est important de contacter son médecin traitant ou le 116 117. Le médecin, s’il le juge nécessaire, vous prescrira un test et vous donnera la conduite à tenir.