Coronavirus : de nouveaux cas en Corse

MV le Dimanche 22 Mars 2020 à 11:45

L'épidémie de Coronavirus a, déjà, causé en France la mort de 562 patients à l'hôpital (112 supplémentaires ce samedi en seulement 24 heures).



Le 21 mars, le pays comptait 6.172 malades hospitalisés, dont près de 1.525 cas graves en réanimation, ainsi que l'a annoncé par le ministère de la Santé qui confirme aussi la contamination de près de 15 000 personnes.



Même si ce 21 mars l’agence régionale de la santé de Corse, n’a pas communiqué le bilan des cas non positifs, le site de Santé France indique, cependant, 173 cas confirmés sur l’île : 145 en Corse-du-Sud et 28 en Haute-Corse.



On déplore aussi des nouveaux décès. L'’île compterait à ce jour huit décès.



