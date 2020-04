Coronavirus : "bilan et perspectives" sur France 3 Corse Via Stella

Comment cette crise inédite a été gérée ?

Comment l’ensemble des personnels de santé et les patients l’ont-ils vécu ?

Quel est le bilan actuel ?

Comment préparer le dé-confinement et apprendre à vivre avec ce virus, dans quelles conditions… ?...



Pendant 45 minutes nous serons en direct de l’Hôpital d’Ajaccio, du Centre Covid de Ghisonaccia mais aussi à Solenzara, Bastia et à la Préfecture de Corse pour des reportages, analyses, témoignages et invités…



La Corse face au Coronaviru, c’est jeudi à 12 heures en direct sur France 3 Corse Via Stella et en simultané sur internet et sur Facebook.



Une émission de la rédaction de France 3 Corse Via Stella présentée par Stéphane Usciati.