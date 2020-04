Coronavirus - Voce et l'auditorium de Pigna resteront silencieux jusqu'en Juillet

On nous communique:

" Face à la crise sanitaire internationale en cours, le Centre Voce et l’Auditorium di Pigna ferment leurs portes et suspendent leurs activités jusqu’au 20 juillet.

- Les Cuncerti initialement programmés en avril, mai, juin et début juillet sont annulés.

- Les Residenze programmées en avril et mai sont reportées à une date ultérieure.

- Le rendez-vous emblématique Festivoce n’aura pas lieu cet été, et prendra à,la place ses quartiers d’hiver les 17, 18, 19, 20 et 21 décembre 2020.

- La Scola di Musica suspend ses cours jusqu’en septembre 2020.

- Le studio d’enregistrement est fermé.





Rappel

Dans ses allocutions du 12 mars et du 13 avril 2020, le Président de la République a annoncé une série de mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, dont l’instauration du confinement jusqu’au 11 mai 2020. La réouverture des salles de spectacle et autres lieux de rassemblements n’est, quant à elle, pas prévue avant la mi-juillet sans qu’aucune date officielle ne soit communiquée.

Face à cela, toute l’équipe de Voce travaille désormais en télétravail et garde un oeil attentif sur les annonces faites par le gouvernement quant à l’évolution de la crise. Toutes les ressources du Centre sont concentrées afin de réorganiser la saison 2020 pour permettre aux murs de l’Auditorium di Pigna de faire résonner à nouveau les voix des artistes di l’isula nostra dès le feu vert des autorités reçu.

Le Centre Voce exprime son soutien et sa solidarité aux acteurs culturels, artistiques et touristiques touchés de plein fouet par cette crise. Dans l’attente du jour où nous pourrons nous réunir à nouveau pour créer, chanter et jouer ensemble, prenez soin de vous et state in casa !".