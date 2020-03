Coronavirus. Une trentaine de personnes "en contact" avec les trois contaminés d'Ajaccio

L’ARS a officiellement annoncé ce jeudi matin que trois cas que trois cas de Covid-19 avaient été confirmés en Corse sur des personnes revenant de Mulhouse. Ces dernières sont actuellement prises en charge à l’hôpital d’Ajaccio.



L'ARS à confirmé que trois personnes sont atteintes du Coronavirus sur l’île. Le préfet de Corse Franck Robine a tenu une réunion de crise avec le Centre Opérationnel de Défense (COD) en présence de Gilles Simeoni, Laurent Marcangelli et de la directice de l’ARS Marie-Hélène Lecenne.



Les trois adultes testés positifs sont hospitalisés à l’hôpital d’Ajaccio. Placés en isolement, leur état ne présente pour l’instant aucun signe de gravité. L’ARS Est a mené une enquête auprès de toutes les personnes ayant pu rentrer en contact avec ces dernières. Elle a révélé qu'une trentaine de personnes auraient été en contact (plus de 15 minutes avec un contaminé et à moins d'un mètre de celui-ci) avec ces trois personnes.



La stratégie principale est d’éviter une chaîne de transmission. Ces trois cas sont « importés », cela veut dire qu’aucune preuve n’est établie sur le fait que le virus circule sur l’île.



Franck Robine, le préfet de Corse rappelle que « la disposition la plus efficace et essentielle est celle du comportement individuel de la population. Chacun porte une part de responsabilité dans cette lutte sanitaire. »

Il est donc préconisé aux personnes ayant été contact avec les gens atteints du Covid-19 de limiter les contacts sociaux.



Marie-Hélène Lecenne tient à souligner que : « Dans 80% des cas les gens vont présenter un syndrome grippal. Les 20% restants vont présenter des risques graves parce qu’elles sont fragiles. La stratégie de santé est donc liée à l’évaluation du risque. »



Le préfet de Corse souhaite répondre au mieux aux inquiétudes et aux questionnements de la population. Il est important pour lui de « faire preuve de transparence en donnant toute l’information et ne rien cacher. » Il tient à rajouter que le plus efficace pour lutter contre l’épidémie est de « se laver soigneusement les mains plusieurs fois par jour et limiter ses contacts de proximité. »