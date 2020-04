Coronavirus : Un vendredi saint en confinement

Jésus est condamné à être crucifié. Jésus est chargé de sa croix. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix. Jésus rencontre sa mère. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Sainte Véronique essuie le visage de Jésus. Jésus tombe pour la deuxième fois. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent. Jésus tombe pour la troisième fois. Jésus est dépouillé de ses vêtements et abreuvé de fiel. Jésus est cloué sur la croix. Jésus meurt sur la croix. Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère. Le corps de Jésus est mis au tombeau par Joseph d'Arimathie et Nicodème.

A Bastia, à midi, le Père Georges Nicoli, curé de Notre Dame de Lourdes à Bastia, et son vicaire l'abbé Paolo-Victor Lombardi, ont proposé une méditation sur les 14 stations du chemin de croix, le chemin de croix représentant le chemin que Jésus parcourut en portant sa croix, de Jérusalem au calvaire.Ce sont les franciscains qui imaginèrent et diffusèrent aux XIVème et XVème siècle la pratique du chemin de la croix. Ils étaient les gardiens des lieux saints depuis le XIVème siècle, en vertu d'un accord passé avec les Turcs et dirigeaient à Jérusalem les exercices spirituels des pèlerins sur la Via Dolorosa suivie par le Christ et allant au tribunal de Pilate, au bas de la ville, jusqu'au Golgotha, le Calvaire, à son sommet. Ils eurent l'idée de transposer cette forme de méditation sur la Passion à l'ensemble des fidèles et ainsi de permettre aux pauvres et à ceux qui ne pouvaient se rendre en Terre Sainte d'accomplir la même démarche que les pèlerins. Le nombre des stations varia jusqu'au XVIIIème siècle au cours duquel elles furent fixées à 14 par les papes Benoît XII et Clément XIV.Aujourd'hui, comme à Lourdes, par exemple, on ajoute parfois une 15ème station, celle du tombeau vide. A chaque station, correspond une médiation.Les 14 stationsA 15h, les deux ecclésiastiques ont ensuite partagé la célébration et l'adoration du Seigneur en sa Passion. Lors de la Prière universelle, composée de 12 prières (pour l'Eglise, le Pape, les pasteurs de l'Eglise et les fidèles, les catéchumènes, les frères juifs, les pouvoirs publics …), l'une d'elles a été consacrée à la pandémie dans laquelle le monde est plongé actuellement. Une prière pour les morts du coronavirus, à ceux qui en souffrent, à ceux qui luttent contre celui-ci, à ceux qui travaillent pour les autres ... A l'issue de cette prière universelle, le Christ a été dévoilé. (voir diaporama)Pas d'office demain samedi, mais Pâques sera bel et bien célébré dans le monde entier. Et comme il le fait chaque jour à 9h, le Père Georges Nicoli retransmettra la messe en direct sur sa page FB, à revoir ensuite sur sa page You tube.