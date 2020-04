Coronavirus. Pôle Emploi : agences fermées mais service assuré en Corse

-Comment se poursuit l'activité du Pôle Emploi en cette période de confinement ?

- Les agences sont fermées mais tous nos agents sont en télé-travail et répondent aux appels pour continuer à suivre les demandeurs d'emploi. Tout est mis en oeuvre pour que les effets du confinement ne soient pas une pénalité pour eux. Nous sommes d'ailleurs la seule région où tous les agents sont équipés d’un ordinateur portable. Nous maintenons les mêmes performances. Pour les personnes disposant du matériel nécessaires, les agents peuvent même effectuer des entretiens en visio-conférence. Nous avons mis en place une permanence pour venir chercher le courrier, donc il ne faut pas hésiter à nous déposer les pièces justificatives pour compléter les dossiers. De plus il n'y a aucun retard sur les paiements.



- Justement le système de paiement a-t-il changé ?

- Oui, pour l'instant nous assurons la continuité des paiements des personnes qui sont en fin de droits jusqu'à la fin avril. Cela permet d'éviter que les demandeurs d’emploi arrivant en fin de droits subissent une perte de revenus. L’assurance-chômage seront donc assurée jusqu’à la fin du confinement. Nous faisons en sorte que cette période qui aurait pu être très compliquée pour eux ne le soit pas. C'est une période exceptionnelle, le but n’est pas de rajouter de la détresse financière donc il n'y a plus de radiation administrative et nous avons suspendu les contrôles.



-Vous proposez de nombreux emplois saisonniers habituellement, est-ce toujours le cas ?

- L'été est un moment de l'année important pour nous puisque les emplois saisonniers sont nombreux. Il faut dire que 80% des offres emploi sont pour moins de 6 mois. En Corse, les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, les blanchisseries représentent une offre significative. Habituellement, c'est la période où l'on place beaucoup de demandeurs d'emploi mais pas mal d'offres ont été annulées avec la crise sanitaire, pas toutes mais la plupart. Les personnes qui ont été embauchées ou en promesse d'embauche ont été mises au chômage partiel.



-Y-a-t-il des secteurs où la demande reste forte ?

- A contratio on recense beaucoup de recrutement dans l'agriculture, la grande distribution et des postes de magasiniers. L'espace Schengen étant fermé les agriculteurs corses ont besoin de main d'oeuvre pour les semis, les cultures, le fourrage. Dans la plaine orientale, le Sartenais et le sud d'Ajaccio, on recherche près de 250 employés. C'est vrai que c'est un secteur qui a toujours eu du mal à trouver de la main d’oeuvre locale car peu qualifiée. Avec la crise sanitaire, beaucoup de personnes sont volontaires,dynamiques et motivées donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va réussir à aider les agriculteurs.

Dans le domaine de la santé il y a beaucoup d'offres d'emploi mais nous n'avons pas le personnel qualifié dans nos fichiers donc c'est vrai que nous avons vraiment du mal à satisfaire cette demande.



-Craignez-vous l'après Coronavirus ?

- Comme toutes les périodes de crises évidemment on craint l’après, mais on essaie de gérer le quotidien et faire en sorte de pouvoir se sortir de cette situation du mieux possible. On réfléchit à l’après-confinement parce qu'il y aura forcément plus de personnes qui viendront vers nous. Le dispositif d'activité partielle mis en place par le gouvernement est une grande chance puisqu'il permet d’espérer une reprise d’activité et maintien 84% du salaire net de l'employé.

Pour que ce temps de confinement soit bénéfique nous rappelons que sur la plateforme de Pôle Emploi, 151 formations à distance sont ouvertes. Elles s'adressent à tous les niveaux, tout public avec des durées variables.