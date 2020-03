Coronavirus. Paul-André Colombani "Il est urgent d’interrompre la poursuite de tous les chantiers non-vitaux et d’assurer au secteur du BTP une prise en charge"

MV le Vendredi 20 Mars 2020 à 13:14

Le bras de fer entre le BTP et le gouvernement semble toucher à sa fin après plusieurs jours de tensions. Ce vendredi 20 mars le ministre de l’Économie et des finances Bruno Le Maire a déclaré sur LCI que que les entreprises du BTP à l’arrêt auraient droit au chômage partiel et évoqué la mise en œuvre d’un «protocole» qui permettrait de cadrer les conditions d’une reprise des chantiers. En plus il a affirmé que il souahite "que nous fixions ensemble, sous 24 ou 48 heures, des règles sanitaires strictes qui définiront les chantiers qui peuvent se poursuivre», a-t-il ajouté.



Pour Paul-André Colombani, député Pè a Corsica de la 2nde circonscription de Corse du Sud, membre du groupe Libertés & Territoires, il ne faut plus tergiverser "il est donc urgent d’interrompre la poursuite de tous les chantiers non-vitaux et d’assurer au secteur du BTP une prise en charge du chômage partiel de ses salariés." c'est pourquoi ce vendredi matin il a adressé un courrier à la Ministre du Travail, afin de l’interpeller sur la situation des professionnels du BTP.



"Le Gouvernement incite ces derniers à aller travailler sur des chantiers qui ne peuvent garantir leur sécurité et le respect des consignes sanitaires et de confinement. - affirmé l'élu qui est aussi médecin, mais aujourd'hui il est urgent d’interrompre la poursuite de tous les chantiers non-vitaux"

