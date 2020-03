Coronavirus : Malgré 837 morts en 24 heures, l'Italie enregistre des signes encourageants

Les semaines de confinement total commencent à montrer leurs effets en Italie où la dynamique épidémique du Coronavirus semble ralentit sa progression. Même si dans son bulletin quotidien la protection civile italienne annonce quand même ce soir 837 décès supplémentaires en 24h, selon ce dernier bilan on enregistre quand même une légère baisse du nombre de patients en soins intensifs. En Lombardie, pour la première fois, le nombre de patients en soins intensifs diminue ainsi que les admissions. Presque e 60% des personnes actuellement positives (77 635) sont en quarantaine à la maison. Dans ce dernier point presse il est aussi precisé que seulement le 2% des personnes décédées n'avait aucune autre pathologie, les autres avaient une, deux ou trois pathologies pré existantes. Ce qui confirme que le taux de mortalité est plus élevé chez les personnes déjà souffrantes.



L'Italie déplore au total 12.428 morts des suites de la maladie Covid-19, de loin le chiffre le plus haut dans le monde. Le nombre total de contaminations, qui comprend les guérisons et les décès, atteint 105.792 cas, soit une hausse de 4% par rapport à lundi. Il s'agit de la plus petite augmentation enregistrée depuis le début de l'épidémie.