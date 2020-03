Coronavirus : Les syndicats de Corse en préfecture !

Philippe Jammes le Mardi 17 Mars 2020 à 09:46

Les syndicats de Corse seront réunis mercredi après midi lors d’une réunion en visioconférence dans les préfectures de Bastia et Ajaccio. « La CGT sera présente pour exiger que tous les moyens soient donnés aux établissements de santé en Corse pour garantir la sécurité des soignants et le meilleur accueil des malades » prévient la CGT. « Nous exigerons également qu'aucun salarié ne subisse chômage ou perte de salaire. Cette crise montre à quel point les services publics sont essentiels. Les dégâts causés par les coupes budgétaires dans la santé et la protection sociale créent ces insuffisances malgré le dévouement extraordinaire des personnels » conclut l’UD CGT Haute Corse.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements